NASA подтвердило падение обломков Crew Dragon, на котором летала в космос сибирячка Анна Кикина

В NASA признали, что в мае 2024 года обломки космического корабля упали в Северной Каролине.

Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) признали, что в мае 2024 года в Северной Каролине упали обломки космического корабля Crew Dragon от компании SpaceX. Сообщается, что крупный обломок обшивки найден 22 мая возле горной тропы, а мелкие — во дворах домов.

Тогда корабль Crew Dragon привез с МКС астронавтов Жасмин Могбели, Андреаса Могенсена и Сатоси Фурукаву и Константина Борисова, пишет NBC.

Предполагалось, что части корабля, отделившиеся от основного модуля при входе в атмосферу, должны были в ней сгореть, но этого не произошло. В NASA заявили, что нет никакой информации об инцидентах, повлекших за собой «структурные повреждения или травмы».

Напомним, осенью 2022 года до МКС добрался на «Союзе МС-22» астронавт NASA Франциско Рубио, а на Crew Dragon (миссия Crew-5) на орбиту попала космонавтка Роскосмоса из Новосибирска Анна Кикина. 2 марта 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС улетел космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, во второй половине 2023 года на «Союзе МС-24» — астронавт NASA Лорал О’Хара.

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью с космонавтом Анной Кикиной, где она заявила, что из орбиты Новосибирск выглядит как два крыла бабочки.