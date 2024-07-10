Норильск больше не входит в список городов с очень высоким индексом загрязнения атмосферы

Росгидромет впервые исключил Норильск из списка городов с очень высоким индексом загрязнения атмосферы (ИЗА).

Согласно данным, представленным в обзоре ведомства о состоянии и загрязнении окружающей среды в Российской Федерации за 2023 год, теперь индекс загрязнения в городе классифицируется как «высокий». Об этом сообщает ТАСС.

В России загрязнение считается низким, если ИЗА меньше 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА, равном или большем 14.

«Норильск вышел из списка, так как оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха соответствует значению ИЗА>7. Выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы снизились по сравнению с 2022 г. на 140 тыс. т (8%). Вместе с тем, в Центральном районе Норильска концентрации трех загрязняющих веществ — диоксида серы, взвешенных веществ и озона превышали гигиенические нормативы», — говорится в документе.

Также отмечается, что здесь выявлен рост концентраций диоксида азота и взвешенных веществ. При этом в ведомстве добавили, что снижение оценки уровня загрязнения носит неустойчивый характер и может измениться в зависимости от объема выбросов загрязняющих веществ.

Вместе с Норильском из списка также исключены еще 13 городов: Абакан, Вихоревка, Кемерово, Нижневартовск, Тулун, Чегдомын, Черногорск, Димитровград, Серпухов, Махачкала, Новоульяновск, Новочебоксарск и Пенза. Сейчас в списке остались 33 города, наиболее крупные из них — Красноярск, Волгоград, Магадан, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Томск и Челябинск.