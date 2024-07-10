Новосибирские дети-сироты получили ключи от квартир

Четыре новосибирца, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали новосёлами. В 2024 году запланировано приобретение жилья для 334 человек из данной категории на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

Квартиры расположены в новом жилом доме на улице Зорге, площадь каждой –более 30 кв. метров. В новостройке установлены датчики системы пожарной сигнализации, домофоны с камерами видеонаблюдения и приборы учета. В шаговой доступности школа, детский сад, спортивные объекты и остановки общественного транспорта.

В квартирах всё готово для проживания: отделка в серо-бежевых тонах, керамогранит в ванной комнате, установлена сантехника и новые кухонные плиты.

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – государственная задача. Мы решаем ее при поддержке правительства Новосибирской области. Мэрии делегированы полномочия по приобретению жилья для новосибирцев этой категории. Выделяются средства, на которые должны приобрести жилые помещения или предоставить очередникам жилищные сертификаты, – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. – В 2023 году в Новосибирске предоставили жильё рекордному количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 540 горожанам. На эти цели городу было выделено почти 2,2 млрд рублей. В 2024 году эта важная и кропотливая работа продолжается. Плановый показатель на этот год пока 334 человека.Новосибирску выделены субвенции в размере 1,65 млрд рублей. Уже приобретено 214 квартир и выдано 150 жилищных сертификатов».

Новосёлы оценивают квадратные метры и не скрывают эмоций. Данил учится на автомеханика, в свободное время подрабатывает детским аниматором. Ждать собственное жильё ему пришлось недолго.

«Бабушка записала в очередь нуждающихся в жилье, когда мне было четыре года. Сегодня в 18 лет я получил квартиру. Через год у меня будет полезная профессия со стабильным доходом. Останется не лениться и работать», – поделился планами Данил Шлюнд.

Впереди у новосёлов приятные хлопоты: переезд и создание домашнего уюта. Первые пять лет квартиры будут предоставляться по договору социального найма, после жильё можно будет приватизировать и стать полноправным собственником.

«После заключения договора социального найма, ребята могут обратиться в департамент по социальной политике для предоставления дополнительной поддержки – 25 тысяч рублей на обустройство жилья», – рассказал заместитель начальника департамента по социальной политике – начальник управления по демографической политике мэрии города Новосибирска Александр Лаухин.