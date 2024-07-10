В июле 2024 года указом Президента России Владимира Путина новосибирские железнодорожники удостоены государственных наград и почетных званий.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоена дежурная по железнодорожной станции Болотная Юлия Кравчук.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено:

- начальнику участка Инской дистанции электроснабжения Евгению Сабитову;

- дежурному по железнодорожной станции Обская Альбине Парахневич;

- дежурному по железнодорожной станции Болотная Людмиле Шатровой.

Все награжденные сотрудники имеют стаж работы на железной дороге от 20 лет и больше.

— Большинство награжденных железнодорожников — со стажем работы на магистрали больше 20 и 30 лет, по профессии — дежурный по станции. Это ответственная руководящая должность, это люди, которые должны уметь быстро принимать важные решения, от их профессиональных действий зависит безопасность движения поездов, выполнение графика движения, — прокомментировал заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов.