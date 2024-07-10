Новосибирский депутат совместно с центром культуры Дзержинского района организовал праздничный концерт ко Дню семьи

8 июля вся страна отмечала День семьи, любви и верности. Поздравить новосибирцев с этим праздником решили участники творческих коллективов центра культуры Дзержинского района и депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев.

Совместными усилиями им удалось подарить настоящий праздник жителям района. Шоу-программа «Все краски семьи» не оставила никого равнодушным. Потрясающие трюки учеников образцовой цирковой школы «Звезды манежа» поражали зрителей своей сложностью и изяществом, заставляя с каждым разом аплодировать всё громче и громче.

Музыкальное сопровождение мероприятию обеспечили чудесные голоса воспитанников вокальной студии «Музыкальный город». Кавер-группа «Five band», а также группа «Dram-mix» в составе которой выступил депутат Евгений Лебедев.

«Совместно с центром культуры Дзержинского района мы решили устроить небольшой праздник для всех жителей города, на который приглашали всех жителей. Главная цель мероприятия – собрать семьи вместе и отдохнуть, в первую очередь, душой, попеть песни и, конечно же, повеселиться, если есть возможность устроить, что-то подобное, то почему бы и нет», – поделился депутат Евгений Лебедев.

Два часа праздник шёл в нон-стоп режиме, артисты не давали гостям заскучать ни на минуту. Каждый творческий коллектив привнёс что-то своё в этот по-настоящему семейный вечер.

В свою очередь зрители отплатили всем выступавшим громкими аплодисментами, звонким смехом и яркими улыбками.