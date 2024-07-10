«Плачущего отца отводили от трупа»: в Новосибирске показали кадры опасного озера после гибели 15-летнего подростка

Восьмиклассник Нуртилек Кабылов погиб, пытаясь спасти тонущего друга на озере Лесное в Октябрьском районе. Спасатели говорят, что это один из опасных водоемов Новосибирска, где не рекомендуется купаться, но жители игнорируют требования. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте ЧП и выяснил подробности трагедии.

«Больше сюда не ногой» – но людей все равно полно

На первый взгляд, для купания озеро Лесное в принципе не подходит, даже если бы здесь не было запрещающих табличек – а они есть. Онлайн-карты Яндекса и 2ГИС изобилуют примерно такими отзывами об этом месте: «Была здесь две недели назад первый раз. И больше ни ногой. Грязища, утки плавают, собак купают хозяева, илистое дно. Я даже ноги намочить побрезговала. Да еще крутые обрывы!»

С этими выводами согласен и начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин: «Озеро совершенно не приспособлено для купания: берега крутые, рядом с ними несанкционированные свалки мусора, дно тоже никто не обследует, неизвестно, сколько еще старых коряг и каких-нибудь осколков скрывается под водой. И спасателей здесь тоже нет, поэтому купаться строжайше запрещено. Но мы все видим, как соблюдается этот запрет».

Желающих искупаться здесь и в самом деле немало. Дмитрий Фокин отмечает, что трагедии происходят на этом месте практически каждый год. И 2024-й не стал исключением.

«Долго реанимировали мальчика»

7 июля Нуртилек Кабылов пришел на озеро в составе компании из трех человек, своих ровесников – всем лет по 14-15. Что произошло потом, сказать трудно: одни считают, что подростки стали делать что-то на спор, другие – кто-то из них решил что-то доказать своим друзьям и самому себе. Так или иначе, отдыхающие школьники оказались довольно далеко от берега. И один из них начал тонуть. И Нуртилек бросился ему на помощь. И у него получилось вытащить друга на берег.

Сам он выбраться уже не сумел. И хватились его далеко не сразу.

Казалось бы, ну как можно не заметить тонущего человека на озере, где на берегу полно людей? Любой, кто начинает тонуть, инстинктивно старается обратить на себя внимание, кричит, машет руками – словом, зовет на помощь. Но как быть, если он, например, теряет сознание? Или проваливается на глубину и зацепляется за что-то ногой – а внимание окружающих занял тот, кого он же только что вытащил на берег?

«В тот момент рядом ни взрослых не было, ни спасателей. И навыков нахождения на воде, видимо, тоже, – продолжает Дмитрий Фокин. – А там перепад глубин очень большой. Есть места, где стоишь в воде по колено, сантиметров 50-60, делаешь шаг – и на два метра вниз».

Именно такие места, по его словам, собирают больше всего жертв. И еще те, где растут деревья вблизи береговой линии – очень удобно, чтобы привязать к толстой ветке «тарзанку» и прыгать с нее в воду. Оказалась глубина чуть меньше, ударился головой при падении, потерял сознание под водой – все, остается надеяться на то, что тебя кто-то вытащит и откачает. В этом году, отмечает Дмитрий Фокин, утонувших «прыгунов» пока что не было.

Как скоро другие отдыхающие вспомнили про Нуртилека – здесь мнения расходятся. Некоторые очевидцы говорят, что он пробыл под водой почти полчаса.

«Долго реанимировали мальчика, – говорит очевидица события, представившаяся Яной. – Неопытные люди пытались неправильно спасать его. Пульс не прослушивался, зрачки широкие, хрипел еще какое-то время».

На следующий день после трагедии в районной группе ВК появилось короткое видео, на котором тело подростка заносят в подъехавшую к берегу машину скорой помощи. Затем к открытой двери подводят мужчину постарше – отца просят опознать сына. Он опознает – и следующие несколько секунд его, плачущего, пытаются отвести назад трое человек.

«Все постоянно сюда ездят»

Шагах в 20 от того места, где накануне стояла скорая, несмотря на ранний час, купаются еще несколько человек. Среди них мужчина и двое мальчиков – местные жители.

Мужчина, представившийся Александром, тоже помнит день трагедии. Он говорит, что поначалу действительно никто ничего не заметил, сам он обратил на это внимание только тогда, когда Нуртилека уже вытащили из воды.

«Все сюда постоянно ездят, когда жарко, – говорит он. – Все, кто здесь живет».

Озеро окружают сразу несколько садовых товариществ – «Дружба», «Садовод-Любитель», «Октябрьский Сибиряк», «Труд», «Металлург». Чуть дальше – МЖК «Восточный». И это единственный водоем, на котором местные жители могут отдохнуть в жаркую погоду.

Александр говорит, что сегодня пришел на озеро только ради мальчиков, которые два дня его «терроризировали». И он в конце концов согласился сводить их к воде – но только под его присмотром. Тем временем к нам подходят спасатели в форме – и начинают говорить о том, что купаться здесь нельзя, что дно неровное, вода мутная, что «в случае чего» на подмогу вряд ли кто успеет. Александр говорит, что он все понимает – и что делает все от него зависящее, чтобы ничего плохого с детьми не случилось. Заметив людей в форме, один из мальчиков подплывает к берегу – и тоже заступается за отца, говорит, что ходит в секцию плавания в школе, а правила безопасности на воде знает наизусть. В итоге расходятся с миром.

«Вытаскиваем из реки – и через полчаса снова встречаем на том же месте»

Подобных мест отдыха, где купаться нельзя, но люди все равно это делают, по словам Дмитрия Фокина, в Новосибирске 44. С начала года на них погибло 17 человек, в том числе пятеро детей. Не все они были купальщиками – нескольких выловили из воды полностью одетыми и обстоятельства их смерти все еще устанавливаются.

Многих, конечно, удается спасти – на сегодняшний день число тех, кого сотрудники МАСС успели вытащить из воды и привести в чувство, превысило 40 человек. В их числе 15 несовершеннолетних.

Больше всего несчастных случаев, говорит Дмитрий Фокин, происходит не на таких вот озерах рядом с жилмассивами, а на Оби, которой МАСС уделяет больше всего внимания: усиленные группы, патрульные катера, дозоры и прочее.

«И при этом – каждые выходные только с Заельцовского пляжа мы собираем по пять-шесть детей и подростков, которых уносит течением, – констатирует он. – Потом, конечно, пытаемся им объяснить: нельзя здесь купаться, нельзя. И буквально через полчаса, бывает, находим тех же на том же месте».

На конец недели он анонсировал большой рейд по местам, где купание запрещено – как раз тогда, когда синоптики обещают потепление. На вопрос о том, много ли ожидается поймать нарушителей, Дмитрий ответил: «Да, жаркая погода, особенно после дождей, да еще и в выходные – все, кто может, обязательно потянутся к воде».