Под Тюменью 12-летний ребенок пошел купаться без присмотра взрослых и утонул

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

На Ялуторовском тракте под Тюменью утонул 12-летний ребенок. Мальчик решил искупаться без присмотра взрослых в компании друзей. Детская забава закончилась трагедией, пишет Вслух. ru.

Тело ребенка нашли водолазы на глубине восемь метров. В настоящее время инцидентом занимаются правоохранители.

«Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили изданию в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Напомним, в Новосибирске на озере Лесное утонул восьмиклассник.