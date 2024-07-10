ТИОН сократил время изготовления ламинарных потолков на 16% благодаря нацпроекту

Российская группа компаний ТИОН продолжает внедрять бережливое производство на своих промышленных мощностях в Новосибирской области. Предприятию в Бердске удалось оптимизировать производственные процессы изготовления ламинарных потолков для нужд медицинских учреждений.

За 2023 год в компании, участвующей в национальном проекте «Производительность труда», на 16% снизили время протекания процесса сборки оборудования, на 19% уменьшили расстояние перемещения во время производства ламинарных потолков.

«Участие в национальном проекте «Производительность труда» для нашей компании – стратегический шаг, который принес положительный эффект. В 2022 году мы получили статус модельного предприятия и с тех пор нам удалось оптимизировать процессы, снизить объем незавершенной продукции, повысить выработку и производительность с использованием инструментов бережливого производства и, как итог, больше ресурсов направлять на программы развития и мотивации», – рассказал генеральный директор группы компаний ТИОН Станислав Козлов.

Собственное производство профессионального оборудования для очистки и обеззараживания воздуха ТИОН для медицинских, производственных объектов и HoReCa сосредоточено в городе Бердск. Там трудятся более 40% сотрудников всей группы компании ТИОН. К середине 2024 года 80% работников производства обучены основам бережливого производства, а семь из них еще имеют специальный сертификат инструктора. Эти знания помогают специалистам постоянно улучшать процессы изготовления продукции с точки зрения повышения ценности для потребителя и снижения потерь.

В 2023-2024 годах согласно планам развития оптимизация процессов происходила на двух ключевых продуктовых потоках – ламинарных потолков и ячеек. Эти направления были выбраны не случайно: оборудование такого класса очень востребовано в «чистых помещениях» больниц – операционных, родильных помещениях, отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии, инфекционных отделениях.

В рамках применения принципов бережливого производства для решения производственных задач были выбраны два инструмента – картирование и система 5S. Они позволили без дополнительных вложений оптимизировать и увеличить эффективность производственных процессов, снизить процент простоя и потерь за счет сокращения времени на перемещения на производственных площадях сотрудников и продукции, зонирования рабочих пространств, создания специальных инструкций. В том числе, результат достигли за счет переезда участков полимерного окрашивания, экструзии.

С конца 2021 года компания ТИОН присоединилась к реализации национального проекта «Производительность труда». По итогам 2022 года Корпорация развития Новосибирской области присвоила ООО «Аэросервис» (входит в группу компаний ТИОН) статус модельного предприятия. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций на предприятие организовывают экскурсии новых участников нацпроекта, чтобы они смогли перенять богатый опыт и освоить лучшие практики.

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