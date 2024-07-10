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общество

В Новосибирск придет жара до +30 градусов, дожди и грозы

Фото: Сиб.фм

Жара и грозы придут в город уже на этой неделе.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозируют ливни и жару на этой неделе в Новосибирской области.

Уточняется, что сегодня, 10 июля, возможны небольшие дожди и температура воздуха до +27 градусов.

В четверг температура повысится уже до +29, однако ночью будет холодно – с +11 до +16 градусов.

12 июля, в пятницу, вернется жара до +30 градусов. Также по западу прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на две недели отключат горячую воду на левом берегу с 11 июля

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Валерия Митрохина
Журналист

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