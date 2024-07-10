В Новосибирске до 1 сентября 2024 года перекрыли проезд в Октябрьском районе

До 1 сентября в Октябрьском районе будет перекрыт проезд.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирска, в связи с работами по устройству ливневой канализации в Октябрьском районе города до 1 сентября 2024 года ограничили движение.

Таким образом, ограничение движения транспорта будет действовать в районе дома № 24 к.1 на улице Федосеева, на пересечении улиц Федосеева и Бориса Богаткова — проезжая часть на этом участке будет сужена на три метра.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Заельцовском районе Новосибирска временно ограничили движение автомобилей