В Новосибирске эпидемиолог Новоселов оценил опасность вспышки ботулизма в России

В июне в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма. В больницы обратились более 300 человек, два случая закончились летальным исходом.

Эпидемиолог Яков Новоселов в интервью корреспонденту Сиб.фм пояснил, что ботулизм обычно проникает в организм через пищу. Существуют и другие способы заражения, но они встречаются крайне редко: например, контактный путь или заражение через кровь. О случаях заболевания ботулизмом в Новосибирской области эксперт не слышал.

Чаще всего ботулизм попадает в организм с пищевыми продуктами, которые были неправильно приготовлены или термически обработаны. Например, консервы могли быть изготовлены с нарушением технологии, а затем использованы в салате.

Новоселов рассказал, что причиной отравлений в первую очередь является отсутствие реального государственного контроля за качеством.

«Поэтому у нас и молочная продукция 63% фальсификации и суррогатов на прилавках, которые не могут в принципе производиться и продаваться, но они продаются. Также некоторые торговцы и недобросовестные производители не соблюдают технологий, «химичат» с составом продуктов ради увеличения своей прибыли. Так что ничего удивительного в этом нет. Пока у нас не будет нормального контроля и надзора, будет все это продолжаться. Я сейчас даже не о ботулизме, а о катастрофическом состоянии качества пищевых продуктов в целом», — сообщил Яков Новоселов корреспонденту Сиб.фм.

Эпидемиолог отметил, что в Новосибирской области предпринимаются значительные усилия для компенсации особенностей федерального законодательства. Региональные власти смогли обеспечить защиту детей в школах и детских садах, а также пациентов в больницах.

«С магазинной продукцией мы пока не можем аналогичную систему обеспечить, это сложнее на региональном уровне. Но я думаю, к этому мы тоже сможем прийти. Наш регион в таком плане действительно лидер в России, который, по крайней мере, смог защитить детей и больных», — поделился эксперт.

Новоселов также обратил внимание на то, что ботулизм распространяется мозаичным способом. Это означает, что если двое людей съедят зараженную пищу из одной тарелки, то один из них может отравиться, а другой — нет.

Эксперт подчеркивает, что несмотря на то, что существует лишь один признак, указывающий на возможность заражения продукта ботулизмом, есть способы обезопасить себя.

Например, следует тщательно мыть все, что было собрано с земли, на даче. Также эксперт отмечает, что ботулизм развивается исключительно в бескислородной среде.

Напомним, что в нескольких регионах России в июне зафиксировали вспышку ботулизма. По данным Следственного комитета, все пострадавшие употребляли в пищу готовый салат, произведенный компанией «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен»). В результате 9 поставщиков и продавцов некачественной продукции установлены, их деятельность прекращена. Также изъяли из оборота более 172 тонн опасных товаров.

С симптомами ботулизма в больницах оказалось более 300 человек. Было зафиксировано два смертельных случая. Помимо этого, были возбуждены уголовные дела о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.