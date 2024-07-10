В Новосибирске мэрия расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста

Контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста расторгнут.

На рабочем совещании в правительстве Новосибирской области начальник департамента транспорта администрации Новосибирска Иосиф Кодалаев сообщил о том, что мэрия города в одностороннем порядке разорвала контракт на ремонт Димитровского моста.

Известно, что подрядчику было поставлено условие об ускорении темпов работ, однако увеличить количество рабочих у компании не получилось.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске землю у «Локомотив-Арены» продали под КРТ за 3,13 млрд руб