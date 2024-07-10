В Новосибирске ограничили движение в Центральном и Октябрьском районах

На сайте мэрии Новосибирска опубликовано предупреждение для водителей о временных ограничениях движения в Центральном и Октябрьском районах города.
На улице Автогенной у дома №106 ширина проезжей части будет сокращена на 2 метра из-за ремонта водопровода. Ограничение будет действовать до 12 июля.
Также на улице Татарской, в районе дома на улице Писарева, 80/1, ширина дороги будет уменьшена на 5 метров до 20 июля.
В районе улицы Добролюбова, 31, ремонт теплотрасс потребует сужения проезжей части на улице Зыряновской на 4,5 метра. Ограничение будет действовать до 22 июля.
Мэрия призывает водителей быть внимательными, следовать дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее Сиб.фм сообщал, что таксиста из Новосибирска оштрафовали за нечитаемые номера.