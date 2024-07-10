В Новосибирске Совет отцов предложил признать Пугачеву иноагентом за слова об обстреле Киева

Сергей Майоров, глава Совета отцов Новосибирской области, согласился с тем, что Аллу Пугачеву необходимо признать иноагентом.

Недавно примадонна Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях пост о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. После чего вопрос о том, чтобы признать артистку иноагентом, вновь подняли на федеральном уровне.

10 июля глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров заявил, что Пугачева уже давно показала, что настроена против российского общества и государства. С процедурой о признании ее иноагентом затянули, считает он.

По его словам, Пугачева человек, который эмигрировал, высказывается в негативном контексте и не поддерживает свой народ в трудную минуту.

«Граждане страны дали этому человеку все: деньги, славу, признание. Если она ведет себя подобным образом, необходимо правильно ее «маркировать», – заявил Сиб.фм Сергей Майоров.

Аллу Пугачеву хотели признать иноагентом несколько раз, но процедура затягивалась.

По мнению главы Совета отцов, этого не удалось сделать, так как во власти остались определенные люди, которые симпатизируют ей. Тем не менее, по словам Майорова, эти люди рано или поздно проявят себя и покинут пределы органов исполнительной власти.

«Алла Пугачева — предатель по факту. Если честно говорить, без всяких иноагентов и т.д. Ее воспринимают многие, и я в том числе, как человека, который предал свою Родину в трудную минуту. Как бы там оно ни было, но во время таких событий нельзя выступать на противоположной стороне. А она это сделала. Она переехала в страну, которая нам относительно недружественная. Ее муж открыто выступает против России. А как известно, муж и жена — одна сатана. И она разделяет полностью его убеждения», — рассуждает Сергей Майоров.

Глава Совета отцов считает, что своими поступками Пугачева продемонстрировала, на чьей стороне она находится. Если Примадонна уже сделала свой выбор, то следует обозначить, «кто она есть на самом деле», говорит Майоров.

Напомним, что Алла Пугачева, Народная артистка СССР, опубликовала в своих социальных сетях пост о попадании ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — отреагировала певица.

В Минобороны РФ заявили, что кадры из Киева «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО». После высказывания Народной артистки депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос о признании Примадонны иноагентом.