В Новосибирске возбудили уголовное дело против экс-замначальника департамента энергетики мэрии

Следователем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из департаментов мэрии Новосибирска.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

По версии следствия, бывший заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, с сентября 2023 по январь 2024 года незаконно осуществлял коммерческую деятельность, фактически руководя юридическим лицом, где формальным директором числился его родственник. Также подозреваемый давал указания подчиненным сотрудникам совершать действия в интересах этой коммерческой организации, занимавшейся выполнением муниципальных контрактов.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске под следствие попал экс-замначальника мэрии Ткаченко.