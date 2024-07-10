В Новосибирской области изъяли более 1,5 тонны фальсифицированной молочной продукции

Более 1,5 тонны фальсифицированной молочной продукции было изъято в регионе.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что во втором квартале этого года в регионе была остановлена продажа 25 партий молочных изделий общим весом более 1 500 тонны.

В рамках надзорных действий специалисты провели лабораторное исследование более 6 000 образцов молочной продукции на соответствие гигиеническим стандартам, включая микробиологическую чистоту и другие критерии. Из 697 проб, проверенных на санитарно-химические показатели, включая токсичные элементы, пестициды и микотоксины, все соответствовали нормам.

Напомним, что в Новосибирске закрыли подпольное казино