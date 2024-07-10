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общество

В Новосибирской области растет число аллергиков

Фото: Сиб.фм

В регионе зафиксировали рост числа людей, страдающих от аллергии.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области, в прошлом году заболеваемость респираторными аллергиями выросла на 1,5%, в связи с чем ВОЗ прогнозирует, что к 2030 году половина населения Земли будет страдать от любого вида аллергической реакции.

Минздрав утверждает, что такое явление связано с экологией городов, с загрязнением окружающей среды.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области изъяли более 1,5 тонны фальсифицированной молочной продукции

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Валерия Митрохина
Журналист

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