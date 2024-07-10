В новосибирском кампусе «Школы 21» стартовал первый «бассейн» для жителей Магадана

Обучение по итогам «бассейна» дальневосточники продолжат уже в образовательном пространстве «Школы 21» в Магадане.

В кампусе «Школы 21» в Новосибирске начался отборочный «бассейн» для участников «Школы 21» в Магадане.

Участники, которые успешно пройдут «бассейн», продолжат основное обучение в образовательном пространстве «Школы 21» в Магадане, делая взаимные проверки заданий и групповые проекты с участниками других кампусов в стране как онлайн, так и офлайн.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Появление «Школы 21» стало возможно благодаря нашему плотному сотрудничеству с губернатором Магаданской области Сергеем Константиновичем Носовым. Уникальность «Школы 21» в том, что мы можем обучать в любой точке России. И обучение будет ровно таким же по качеству, как в Москве, в Новосибирске, в Казани или в любом другом городе. Мы уверены, что проект будет успешным. Очевидно, что спрос будет колоссальный, потому что в Магадане очень хорошо развит промышленный сектор. Ведь сегодня иметь конкурентоспособное предприятие, не используя самые современные технологии, просто невозможно».

Сергей Носов, Губернатор Магаданской области:

«Благодаря поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина Магаданская область присоединяется к уникальному образовательному проекту Сбера, который даст возможность получить колымчанам бесплатное образование мирового уровня в области ИТ. Хочу сказать, Герман Оскарович, спасибо, что поверили в Магадан, в магаданцев. Здесь живут очень талантливые, уникальные люди. Проект должен стать решающим для развития цифровой отрасли региона, а школа в Магадане — точкой притяжения для всех желающих быть востребованным высококлассным специалистом».

Во время отборочного этапа участники откроют для себя сферу цифровых технологий, погрузятся в учебный процесс, познакомятся с методикой «равный равному», выполнят индивидуальные и коллективные проекты, напишут игру, изучат основы языка программирования С и приобретут целый набор полезных навыков.