В трех бизнес-центрах Новосибирска улучшили качество связи

Цифровая экосистема МТС улучшила покрытие LTE в трёх бизнес-центрах Новосибирска. Обновлению коснулось центров на Владимировской 2/1, Ленина, 52 и Красном проспекте, 50.

Расширили диапазон LTE в Доме Быта, внутри находится несколько заведений общественного питания. Недалеко расположено здание подразделения городской администрации.

Бизнес-центры на Владимировской и на Ленина содержат в себе гораздо больше заведений. Там находятся банки, службы доставки, спа, салоны красоты, кофейни, страховые, юридические, строительные и транспортные компании.

Расширение диапазона позволило увеличить ёмкость сети, что в свою очередь поможет большему количеству людей пользоваться беспроводным подключение. Стоит отметить, что доступна функция VoLTE. Благодаря ей абоненты могут звонить и принимать вызовы через IP-канал.

«Наше телеком-оборудование установлено на крышах этих зданий. Благодаря этому сигнал ловит и внутри, и снаружи. То есть пользоваться преимуществами скоростного мобильного интернета смогут не только посетители и работники бизнес-центров, но и прохожие, так как радиус распространения этих частот достигает 3-5 км», — объясняет директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.