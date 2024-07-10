Женщина из Новосибирска встретила эксгибициониста в лесу

В полицию по поводу извращенца она не обращалась.

Жительница Новосибирска встретила эксгибициониста в лесу на тропинке от улицы Пирогова до улицы Юности. Она сообщила, что мужчина был полностью обнажён.

По её словам, ему примерно 35-40 лет, у него прямоугольное лицо, тёмные волосы, легкая щетина, и он был смуглым.

«Моей злости и возмущению не было предела и это я, взрослый человек. А что, если бы вместо меня была подросток или маленькая девочка, идущая через лес и вдруг встречающая голого мужика прямо перед собой? Они совсем обнаглели!», – возмутилась жительница Новосибирска.

Жительница отметила, что не обращалась в полицию, но обеспокоена, что этот мужчина может представлять опасность, особенно для детей, гуляющих в окрестностях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в декабре на улице в Новосибирске девушка встретила эксгибициониста. Незнакомец шёл вслед за женщиной. Когда она обернулась, увидела мужчину в балаклаве, который остановился показать себя во всей красе.