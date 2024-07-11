«Тут жестко, походу оползень»: в Новосибирске блогер Юрий Турцев снял обвал дороги в Заельцовском районе

В Новосибирске обвалилась дорога рядом с остановкой в Заельцовском районе.

Новосибирский музыкант и блогер Юрий Турцев сообщил Сиб.фм о том, что сегодня ночью в Заельцовском районе в Новосибирске он возвращался домой от гостей и на перекрестке у остановки Северной заметил, как лентой перекрыли участок дороги. Подойдя ближе, Юрий заметил, как сильно обвалился асфальт, образовав глубокую яму.

Он также поделился видеозаписью на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Тут видно, что обвал жесткий», — прокомментировал видео Юрий.

Блогер предположил, что это могут быть последствия после затяжных ливней, которые зачастили в Новосибирске. Однако он обеспокоен тем, что кто-нибудь из местных жителей может пострадать от обвала.

«Просьба принять меры , а то не дай бог дети провалятся туда», — написал Юрий.

Напомним, что в Новосибирске водитель автошколы ехал по встречке на брендированной машине