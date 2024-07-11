В Новосибирске качество воды реки Плющиха ухудшилось от «грязной» до «экстремально грязной»

Река Плющиха находится в максимально загрязненном состоянии.

По информации Росгидромета, по итогам 2023 года качество воды в новосибирской реке Плющиха является самым худшим.

Были выделены такие загрязняющие вещества как соединения марганца, среднегодовые концентрации которого находились на уровне 47 ПДК, алюминия и цинка (3 ПДК), нефтепродуктов (10 ПДК). Эти данные указаны в «Обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2023 год».

Также отмечается, что и в этом году в малых реках Новосибирска продолжают регистрировать многократные превышения ПДК загрязняющих веществ.

Напомним, что в Новосибирске река Обь затопила парк «Арена»