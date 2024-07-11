В Новосибирске осужденным по делу об убийстве хирурга Бондарчука отменили оправдательный приговор

Осужденным Денису Голованову и Михаилу Сидорову по делу об убийстве хирурга Романа Бондарчука отменили оправдательный приговор, сообщает корреспондент Сиб.фм из зала суда.

Сегодня, 11 июля, в Новосибирском областном суде состоялось заседание по апелляции по уголовному делу в отношении Дениса Голованова и Михаила Свиридова. Со слов прокурора, в судебном процессе были допущены процессуальные нарушения.

По итогам суд апелляционной инстанции принял решение об отмене оправдательного приговора, поскольку там имеются грубые нарушения процессуального характера. По мере пресечения одному и второму фигуранту избрали подписку о невыезде.

Следующая мера пресечения будет решаться в суде первой инстанции через два месяца.

Напомним, что 15 мая 2022 в жилом комплексе «Марсель» обнаружен раненый 29-летний хирург Роман Бондарчук. Как уже сообщал Сиб.фм, он встретился со своим старым знакомым Алексеем, и они решили поговорить во дворе. На груди у Алексея был флаг Казахстана. В какой-то момент к ним подошел незнакомый мужчина, который обрадовался, увидев флаг. Этим человеком оказался Денис Голованов. Трое мужчин разговорились, а затем отправились на набережную. По пути к ним присоединился ещё один человек — Михаил Свиридов.

По материалам дела, они вступили в конфликт, который перерос в драку. Ранее Сиб.фм публиковал видео, на котором видно, как во время конфликта один из мужчин ударил Романа Бондарчука битой по голове, другой достал нож и нанес ему ранения. Друг Романа, Алексей, вступился за него и отвел нападавших, но сам получил травму. Охранник жилого комплекса заметил раненых и вызвал скорую помощь и полицию. Через несколько часов Роман скончался в больнице из-за перерезанной аорты.

В тот же день полиция задержала двух подозреваемых. После предъявления обвинения им была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. 5 февраля 2024 года Октябрьский районный суд вынес приговор. Голованов признан виновным и осужден по ч.1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) и п.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему назначено наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Также был признан виновным Михаил Свиридов, который был приговорен к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Присяжные оправдали его по обвинению в подстрекательстве Дениса Голованова к совершению преступления.

По информации судебного департамента Новосибирской области, с Дениса Голованова взыскано 6 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Также он и Свиридов должны будут выплатить другу погибшего хирурга Алексею 500 000 рублей в качестве компенсации за причинение лёгкого вреда здоровью. После оглашения суда об оправдательном приговоре, супруга погибшего хирурга подала апелляцию.