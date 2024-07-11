В Новосибирске волонтеры «ЛизаАлерт» открыли мурал в Нарымском сквере

В Нарымском сквере Новосибирска открыли мурал.

Каждый год в Международный день пропавших детей 25 мая отряд «ЛизаАлерт» проводит акции и создает арт-объекты для привлечения внимания общества к проблеме детских пропаж.

Так, 10 июля 2024 года в Нарымском сквере Новосибирска отряд открыл новый мурал «Помочь ей можешь только ты», где на стене изображен темный лес с ярко-желтым цветом и указана стрелка на силуэт девочки.

«На создание мурала подтолкнули две истории трагические: одна произошла в Костроме, когда двое злодеев средь белого дня украли девочку, они пронесли её по оживлённой улице, девочка плакала и брыкалась, но никто не обратил внимания, и ребёнок, к сожалению, погиб. Вторая история в Пензе: трёхлетний ребенок прошёл полтора километра по центру города и не привлёк к себе внимание», — рассказала координатор поисков поискового отряда «ЛизаАлерт» Наталья Кунгурцева.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области волонтеры ищут 40-летнего Владимира Комарова