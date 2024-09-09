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вчера 16:40
наука

Аспирант из Новосибирска разработала автоматическое устройство для ускоренной синхронизации генераторов

Фото: Pexels.com

Аспирант Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Виктория Федорова разработала автоматическое устройство для ускоренной синхронизации генераторов.

В электроэнергетике применяются два метода синхронизации: точная синхронизация и самосинхронизация. Однако в аварийных ситуациях существующие методы могут быть неэффективны. В связи с этим была создана новая система, использующая цифровые алгоритмы.

Разработка позволяет включать генератор в работу при оптимальных условиях, что предотвращает его поломку. Устройство состоит из трех частей: измерительной (датчики), логической (цифровые алгоритмы, программное обеспечение) и части выходных воздействий (регулировка параметров генератора и подключение его к энергосистеме). Оно может быть использовано в различных областях, включая электроэнергетику, промышленность, образование и науку.

По сравнению с аналогичными устройствами отечественного и зарубежного производства, новая разработка обладает расширенным функционалом, более низкой стоимостью и способностью синхронизировать генераторы в условиях неопределенности работы энергосистемы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые разработали камеру для «путешествия».

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Игорь Кириченко
Журналист

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