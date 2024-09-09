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общество

Блюда из кабачков быстрые и вкусные: пицца, суп и десерт

Ru.freepik.com

Смекалистые хозяйки придумали массу оригинальных блюд из кабачков. Из этого овоща можно оставить даже полноценное дневное меню для всей семьи.

Первое блюдо из кабачков

Фото Блюда из кабачков быстрые и вкусные: пицца, суп и десерт 2

Для кабачкового супа-пюре понадобится:

цукини — 2 шт. средних плода,

картофель — 2 шт.,

лук-репка — 1 шт.,

плавленный сырок — 100 гр.,

куриный бульон,

оливковое масло,

соль, перец — по вкусу.

Отварить все очищенные от кожуры овощи (порезать крупно) в курином бульоне в течение получаса. Перебить блендером до состояния пюре, посолить, поперчить и добавить немного оливкового масла. В каждую порцию при подаче можно положить кусочек плавленого сыра.

Второе блюдо из кабачков

Фото Блюда из кабачков быстрые и вкусные: пицца, суп и десерт 3

Для ленивой пиццы на сковороде потребуется:

кабачки — 0,5 кг,

яйца — 3 шт.,

мука — 100 гр.,

помидор — 1 шт.,

твердый сыр — 100 гр.,

ветчина — 100 гр.,

зелень — 1 пучок (укроп, зеленый лук, базилик, петрушка — смесь или на выбор),

разрыхлитель — 1 ч.л.,

чеснок — 1 зубчик,

растительное масло для жарки,

соль, перец — по вкусу.

Кабачок натереть на крупной тёрке, тщательно отжать сок, добавить яйца, соль, перец и чеснок (можно сушёный). Далее ввести в получившуюся массу разрыхлитель, муку и мелко порубленную зелень. Вылить массу на разогретую с маслом сковороду не менее 24 см в диаметре и обжарить под крышкой на медленном огне в течение 10 минут (не переворачивать).

Затем уложить начинку: ветчина соломкой, помидоры кружочками и сыр на тёрке. Подержать на маленьком огне под крышкой еще минут 15-20.

Третье блюдо (десерт)

Фото Блюда из кабачков быстрые и вкусные: пицца, суп и десерт 4

Для кекса из кабачков нужно взять:

350 г. кабачка,

350 г. муки,

150 г. сахара,

10 г. разрыхлителя,

60 мл. растительного масла,

2 яйца,

1 ч. л. куркумы,

щепотка соли,

100 г. изюма.

Кабачок натереть на крупной тёрке и хорошо отжать сок. Добавить яйца, соль, сахар и растительное масло. Перемешать. Добавить просеянную с разрыхлителем муку, изюм, куркуму. Любую форму смазать растительным маслом и влить в неё тесто. Выпекать при температуре 180 градусов 60-90 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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