Блюда из кабачков быстрые и вкусные: пицца, суп и десерт

Смекалистые хозяйки придумали массу оригинальных блюд из кабачков. Из этого овоща можно оставить даже полноценное дневное меню для всей семьи.

Первое блюдо из кабачков

Для кабачкового супа-пюре понадобится:

цукини — 2 шт. средних плода,

картофель — 2 шт.,

лук-репка — 1 шт.,

плавленный сырок — 100 гр.,

куриный бульон,

оливковое масло,

соль, перец — по вкусу.

Отварить все очищенные от кожуры овощи (порезать крупно) в курином бульоне в течение получаса. Перебить блендером до состояния пюре, посолить, поперчить и добавить немного оливкового масла. В каждую порцию при подаче можно положить кусочек плавленого сыра.

Второе блюдо из кабачков

Для ленивой пиццы на сковороде потребуется:

кабачки — 0,5 кг,

яйца — 3 шт.,

мука — 100 гр.,

помидор — 1 шт.,

твердый сыр — 100 гр.,

ветчина — 100 гр.,

зелень — 1 пучок (укроп, зеленый лук, базилик, петрушка — смесь или на выбор),

разрыхлитель — 1 ч.л.,

чеснок — 1 зубчик,

растительное масло для жарки,

соль, перец — по вкусу.

Кабачок натереть на крупной тёрке, тщательно отжать сок, добавить яйца, соль, перец и чеснок (можно сушёный). Далее ввести в получившуюся массу разрыхлитель, муку и мелко порубленную зелень. Вылить массу на разогретую с маслом сковороду не менее 24 см в диаметре и обжарить под крышкой на медленном огне в течение 10 минут (не переворачивать).

Затем уложить начинку: ветчина соломкой, помидоры кружочками и сыр на тёрке. Подержать на маленьком огне под крышкой еще минут 15-20.

Третье блюдо (десерт)

Для кекса из кабачков нужно взять:

350 г. кабачка,

350 г. муки,

150 г. сахара,

10 г. разрыхлителя,

60 мл. растительного масла,

2 яйца,

1 ч. л. куркумы,

щепотка соли,

100 г. изюма.

Кабачок натереть на крупной тёрке и хорошо отжать сок. Добавить яйца, соль, сахар и растительное масло. Перемешать. Добавить просеянную с разрыхлителем муку, изюм, куркуму. Любую форму смазать растительным маслом и влить в неё тесто. Выпекать при температуре 180 градусов 60-90 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой.