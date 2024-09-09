Блюда из кабачков быстрые и вкусные: пицца, суп и десерт

Смекалистые хозяйки придумали массу оригинальных блюд из кабачков. Из этого овоща можно оставить даже полноценное дневное меню для всей семьи.
Первое блюдо из кабачков
Для кабачкового супа-пюре понадобится:
цукини — 2 шт. средних плода,
картофель — 2 шт.,
лук-репка — 1 шт.,
плавленный сырок — 100 гр.,
куриный бульон,
оливковое масло,
соль, перец — по вкусу.
Отварить все очищенные от кожуры овощи (порезать крупно) в курином бульоне в течение получаса. Перебить блендером до состояния пюре, посолить, поперчить и добавить немного оливкового масла. В каждую порцию при подаче можно положить кусочек плавленого сыра.
Второе блюдо из кабачков
Для ленивой пиццы на сковороде потребуется:
кабачки — 0,5 кг,
яйца — 3 шт.,
мука — 100 гр.,
помидор — 1 шт.,
твердый сыр — 100 гр.,
ветчина — 100 гр.,
зелень — 1 пучок (укроп, зеленый лук, базилик, петрушка — смесь или на выбор),
разрыхлитель — 1 ч.л.,
чеснок — 1 зубчик,
растительное масло для жарки,
соль, перец — по вкусу.
Кабачок натереть на крупной тёрке, тщательно отжать сок, добавить яйца, соль, перец и чеснок (можно сушёный). Далее ввести в получившуюся массу разрыхлитель, муку и мелко порубленную зелень. Вылить массу на разогретую с маслом сковороду не менее 24 см в диаметре и обжарить под крышкой на медленном огне в течение 10 минут (не переворачивать).
Затем уложить начинку: ветчина соломкой, помидоры кружочками и сыр на тёрке. Подержать на маленьком огне под крышкой еще минут 15-20.
Третье блюдо (десерт)
Для кекса из кабачков нужно взять:
350 г. кабачка,
350 г. муки,
150 г. сахара,
10 г. разрыхлителя,
60 мл. растительного масла,
2 яйца,
1 ч. л. куркумы,
щепотка соли,
100 г. изюма.
Кабачок натереть на крупной тёрке и хорошо отжать сок. Добавить яйца, соль, сахар и растительное масло. Перемешать. Добавить просеянную с разрыхлителем муку, изюм, куркуму. Любую форму смазать растительным маслом и влить в неё тесто. Выпекать при температуре 180 градусов 60-90 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой.