Что известно о мобилизации и соцподдержке для бойцов СВО на 9 сентября

В последние месяцы российская армия пополнилась около 300 тысячами мобилизованных.

В понедельник, 9 сентября, стало известно о нескольких важных событиях, связанных с участниками специальной военной операции (СВО).

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал участников СВО уважаемыми людьми, которые внесли значительный вклад в построение сильного российского государства. По его словам, их навыки важны для дальнейшего укрепления России.

На форуме «Территория будущего. Москва 2030» в «Зарядье» прошёл концерт в честь бойцов СВО. На сцене выступили Юлия Чичерина, Олег Газманов, рэпер ST, ансамбль «Новороссия» и группа «123 полк», посвятив свои песни российским военным.

Кроме того, стало известно, что участники СВО смогут получать социальную поддержку дистанционно через систему Фонда поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества», которая будет интегрирована в инфраструктуру электронного правительства. Общественное обсуждение этого документа продлится до 19 сентября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что боец СВО из Новосибирска за сутки вылечил простуду спецназовским способом.