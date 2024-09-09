Что известно о новых заместителях губернатора Новосибирской области Хальзове и Дудниковой

В Новосибирске назначили двух заместителей губернатора области — Константин Хальзов и Валентина Дудникова.

Сегодня, 9 сентября 2024 года, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о назначении министра здравоохранения Константина Хальзова и бывшего заместителя руководителя администрации главы региона и правительства Валентины Дудниковой на посты заместителей губернатора Новосибирской области. Об этом Травников заявил на оперативном совещании в правительстве.

Биография Константина Хальзова

Родился в 1973 году. В 1996 году с отличием окончил Новосибирский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

С момента выпуска работал врачом-хирургом отделения неотложной хирургии Городской клинической больницы скорой помощи. С 2006 года занимал должность заместителя главного врача по медицинской части — врача-трансфузиолога. В октябре 2008 года был назначен главным врачом Новосибирского центра крови.

С 27 октября 2018 года занимает должность министра здравоохранения Новосибирской области.

Известно, что Константин Хальзов будет продолжать курировать деятельность Министерства здравоохранения, а также Минтруда и соцразвития Новосибирской области. В том числе, он будет отвечать за работу по национальным проектам «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

Биография Валентины Дудниковой

В ведении Валентины Дудниковой работа министерства образования, министерства физкультуры и спорта, департамента молодёжной политики. На неё также возложены обязанности по исполнению нацпроектов «Молодёжь России» и «Кадры».

Ранее Валентина Анатольевна была первым замом руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области.