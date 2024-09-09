Девушка из Новосибирска покинула шоу «Игры без границ» на ТНТ

На телеканале ТНТ вышел новый выпуск шоу «Игры без границ», в котором приняли участие спортсмены из России, Беларуси, Узбекистана и Бразилии.

Они боролись за кубок и приз в 10 миллионов рублей. Россию представляли Динар Хайртдинов и Екатерина Шумкина из Новосибирска, однако до финала они не дошли.

В пресс-службе телеканала сообщили, что участники прошли четыре этапа соревнований. Екатерина Шумкина, занимающаяся ушу, отметила, что не расстроилась из-за поражения, так как получила ценный опыт.

Спортсменка также подчеркнула важность поддержки семьи и подруги во время соревнований. По её словам, самым сложным этапом оказалось регби, так как многие соперники имели хорошую физическую подготовку и занимались контактными видами спорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что боец ММА Андрей Пуляев из Новосибирска подписал контракт с UFC.