Ерлан Байжанов одержал победу на выборах по 45 округу горсовета Новосибирска

По итогам Единого дня голосования, победу на выборах по 45 округу горсовета Новосибирска одержал Ерлан Байжанов, которого поддерживает КПРФ.

В ночь подсчета голосов он отметил, что в штабе было спокойно, несмотря на первоначальное волнение. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Байжанов сообщил, что первыми пришли результаты с участков №1951 и №1953 (1 корпус НГУ и общежитие №4), где победу одержала Елизавета Лидер. Байжанов уступил на каждом из этих участков ровно на три голоса. По его мнению, результаты на этих участках не определяли исход выборов. Решающее значение имела победа на участке гимназии №3, где он набрал значительно больше голосов, чем Лидер.

По словам Байжанова, сотрудники штаба стали уверены в победе, когда были получены результаты с 10 из 13 участков. Он объявил о победе на своей странице в ВК в 22:40.

Байжанов отметил, что основными задачами на будущее будут улучшение состояния дорог, тротуаров, освещения, благоустройства и общественного транспорта. Он также отметил, что провел больше встреч с избирателями, чем его соперники, и собрал многочисленные предложения по вопросам городского хозяйства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 12 чиновников мэрии ушли в отставку с начала лета.