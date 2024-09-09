Где купить новый Apple iPhone 16 в Новосибирске? Дата выхода смартфона и космические цены

Официальные продажи новых iPhone начнутся 20 сентября. В России новинку можно будет приобрести с 22 сентября. В Новосибирске уже стали появляться предзаказы новых смартфонов.

В этом году компания Apple решила отойти от многолетней практики проведения осенних премьер по вторникам и перенесла мероприятие на понедельник, 9 сентября. Презентация, получившая название It's Glowtime («Время свечения»), состоится в Театре Стива Джобса на территории Apple Park в Купертино, штат Калифорния. На событие приглашены ведущие журналисты и блогеры.

Что ожидать от сентябрьской презентации?

Хотя Apple традиционно сохраняет в тайне список новинок, ожидается, что основное внимание будет уделено новым смартфонам — iPhone 16. По предварительной информации, дизайн устройств останется практически неизменным, однако они получат увеличенные экраны, улучшенные технические характеристики и обновленные камеры. Также все модели будут оснащены новой сенсорной кнопкой Capture Button с функцией определения давления. Эта кнопка будет работать аналогично затвору цифровой камеры: легкое нажатие зафиксирует фокус и экспозицию, а полное — сделает снимок.

Кроме iPhone 16, в ходе мероприятия Apple может представить и другие устройства, включая смарт-часы и наушники. Ожидаемый список новинок выглядит следующим образом:

- iPhone 16

- iPhone 16 Plus

- iPhone 16 Pro

- iPhone 16 Pro Max

- Apple Watch 10

- Apple Watch Ultra 3

- Apple Watch SE 3

- AirPods 4

- AirPods Max 2

Продажи в США стартуют 20 сентября, а в Россию новинки доберутся 22 сентября. Чтобы получить гаджет первым, нужно внести предоплату, иногда и полную. Цены варьируются по-разному:

- iPhone 16 (128 ГБ) — 149 900 рублей

- iPhone 16 Pro (256 ГБ, цвет на выбор) — 199 900 рублей

- iPhone 16 Pro Max (256 ГБ, цвет на выбор) — 229 990 рублей

- iPhone 16 Pro Max (2 ТБ) — 399 900 рублей

Некоторые продавцы обещают предложить более низкие цены, в среднем на 50 тысяч рублей меньше. Например, iPhone 16 Pro на 256 ГБ может стоить около 145 тысяч рублей, а Pro Max на 256 ГБ — примерно 185 тысяч рублей. Однако они предупреждают, что после презентации стоимость может возрасти из-за колебаний курсов валют, логистики и эксклюзивности товара.

В Россию устройства везут из различных стран, включая Дубай, Японию, Китай, Индию и США.

В Новосибирске также открылись предзаказы новых iPhone. На сайте одной из крупных телекоммуникационных компаний предлагают оставить заявку для предзаказа нового телефона. Однако о цене ничего не говорится.

Также появились и другие предложения. Магазин по продаже техники Apple, находящийся в ТЦ «Апельсин», предлагает внести сумму за предзаказ. Так, за iPhone 16 Pro на 256 ГБ просят внести 59 990 рублей, а после получения доплатить — сколько, неизвестно. Младшие версии телефонов магазин пока не предлагает.

Другие ритейлеры о новинках и предзаказах пока не сообщали. Ожидается, что цены на гаджеты в новосибирских магазинах появятся уже после презентации.