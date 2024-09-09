Как будут пилить «Планету КВН» после смерти Маслякова

Бизнес-империя почившего Александра Маслякова-старшего достанется жене, сыну и внучке.

Согласно официальным данным, права на бренд «КВН» принадлежат телевизионному творческому объединению «АМиК» («Александр Масляков и компания»). Внутренними организационными вопросами в компании занимался Александр Масляков-младший (единственный сын основателя). С 2013 года он является генеральным директором «АМиК».

Кроме того, Масляков-младший станет наследником первой очереди наряду с мамой Светланой Анатольевной (супругой Маслякова-старшего) и дочкой Таисией (внучкой умершего на днях Александра Маслякова).

По информации журнала Forbes, годовой доход «АМиК» составляет не менее $3,5 млн. (поступления от трансляций на телевидении, гастрольные туры команд и их отдельные выступления). По сведениям некоторых интернет-изданий, годовой заработок ведущего Маслякова-старшего составляет в среднем 500 млн рублей. в его собственности оформлен двухэтажный особняк в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе (оценен в 388 млн рублей), квартира в центре Москвы площадью 200 кв. м и небольшая коллекция дорогих машин.

Компании «АМиК», которую основал Масляков-старший, принадлежит здание культурного центра «Планета КВН» в Москве на Шереметьевской улице (бывший кинотеатр «Гавана»). Общая площадь помещения — 8,7 тыс. кв. м, внутри расположен огромный мультимедийный зал.

На данный момент никто не предъявлял права на наследство самого знаменитого квэнщика страны.