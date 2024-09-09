Музыкант из Новосибирска Пушной прокомментировал смерть Александра Маслякова

Известный новосибирский шоумен и музыкант Александр Пушной выразил соболезнования семье ведущего КВН Александра Маслякова.

В прямом эфире программы «Физики и лирики» на радио «Маяк» Пушной рассказал о своем опыте общения с Масляковым и его значении для мира КВН.

Александр Пушной, который был участником команды «НГУ» в 80–90-е годы, вспомнил, что неоднократно выступал на одной сцене с Масляковым. Он отметил, что Масляков имел фантастическую улыбку и выдающееся чувство юмора, а также обладал уникальным даром предсказывать, какие номера будут успешными. Пушной привел пример, когда в 1997 году они показали Маслякову пародию на певца Стинга, и он предсказал, что этот номер станет хитом. Это мнение подтвердилось.

Пушной подчеркнул, что Масляков также мог предсказать неудачные номера. Многие участники КВН считали его настоящим учителем. По словам Пушного, Масляков олицетворял эпоху и оказал огромное влияние на развитие КВН.

Пушной выразил свою поддержку семье Маслякова, отметив, что потеря великого юмориста является большим горем. Он поблагодарил Маслякова за его вклад в его жизнь и карьеру, подчеркнув, что его работа и влияние останутся бесценными для всех, кто знал его.