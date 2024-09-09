Новая мобилизация в сентябре 2024 года на СВО: военкоры о призыве и позиция Кремля

Российские военкоры и эксперты обсуждали вероятность новой волны мобилизации после президентских выборов, которые состоялись в марте 2024 года.

В частности, Михаил Звинчук, автор военного Telegram-канала «Рыбарь», считает, что основной задачей мобилизации будет замена тех, кто был призван осенью 2022 года. Другие источники, такие как Telegram-канал «Vault 8. Убежище №8», утверждают, что психологическое и физическое состояние мобилизованных требует их замены.

Также обсуждается необходимость увеличения численности Вооруженных сил России для проведения наступательных операций, пишет канал «Два майора». Эксперты считают, что без дополнительной мобилизации будет сложно достичь численного превосходства над противником.

Однако российские власти неоднократно опровергали необходимость новой волны мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 сентября 2024 года заявил, что обсуждений на эту тему не ведется, а количество желающих заключить контракт с Минобороны продолжает расти.

По данным Минобороны, план по набору контрактников уже перевыполнен, что позволяет выполнять поставленные задачи без проведения новой мобилизации.