Новый iPhone 16 и юбилейные Apple Watch 10: где смотреть онлайн-трансляцию 9 сентября

Осенняя презентация Apple состоится в понедельник, 9 сентября 2024 года.

Увидеть своими глазами новые разработки бренда можно несколькими способами.

1. Стрим на сайте компании Apple в 20:00 по московскому времени 9-го сентября.

2. Онлайн-трансляция на официальном YouTube-канале Apple в 20:00 по мск в понедельник, 9-го сентября.

3. Прямой эфир в фирменном приложении Apple TV в это же время.

Старт продаж новинок техногиганта в России предположительно состоится 19 сентября 2024 года. Виртуальные сертификаты, позволяющие получить свежие iPhone через пару дней после официального выхода уже можно приобрести в РФ за 25 000 рублей.

Перечень осенних новинок от Apple

· четыре новые модели iPhonе: iPhonе 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max;

· финальные версии iOS 18, iPadOS 18 и watchOS 11;

· Apple Watch 10 (X) в двух размерах, а также Apple Watch Ultra 3;

· четвертое поколение обычной модели AirPods (версии с активным шумоподавлением и без него);

· новые аксессуары для смартфонов и часов.

Есть сведения, что стоимость iPhone 16 вырастет примерно на 10%, а максимальная память устройства увеличится вдвое.