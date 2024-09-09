Опубликован список запрещённых артистов: среди них певец из Новосибирска Slawa Marlow

В начале 2024 года в российских СМИ появился обновлённый список артистов, которым якобы запрещено выступать на территории страны.

В этот список попали участники «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, включая Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова, Диму Билана и Анну Асти.

Продюсерам и организаторам концертов якобы было предписано не сотрудничать с указанными артистами, не размещать их рекламу и не помогать в проведении мероприятий.

Новосибирский певец Слава MARLOW, который также оказался в списке, выразил недовольство и предложил силовикам уточнить ситуацию по электронной почте, так как он не принимал участия в указанных мероприятиях.

В социальных сетях уже появились комментарии, в которых сомневаются в справедливости списка и шутят о том, что «выживут только тиктокеры». Официального подтверждения запрета на концертную деятельность российских артистов не поступало.