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вчера 16:04
общество

Опубликован список запрещённых артистов: среди них певец из Новосибирска Slawa Marlow

Фото: Pexels.com

В начале 2024 года в российских СМИ появился обновлённый список артистов, которым якобы запрещено выступать на территории страны.

В этот список попали участники «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, включая Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова, Диму Билана и Анну Асти.

Продюсерам и организаторам концертов якобы было предписано не сотрудничать с указанными артистами, не размещать их рекламу и не помогать в проведении мероприятий.

Новосибирский певец Слава MARLOW, который также оказался в списке, выразил недовольство и предложил силовикам уточнить ситуацию по электронной почте, так как он не принимал участия в указанных мероприятиях.

В социальных сетях уже появились комментарии, в которых сомневаются в справедливости списка и шутят о том, что «выживут только тиктокеры». Официального подтверждения запрета на концертную деятельность российских артистов не поступало.

Фото Опубликован список запрещённых артистов: среди них певец из Новосибирска Slawa Marlow 2

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Игорь Кириченко
Журналист

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