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вчера 21:00
общество

Самолет не долетел до Новосибирска из-за больных пассажиров на борту

Фото: Pexels.com

У пассажиров мог быть гипертонический криз.

В субботу, 7 сентября, произошло внеплановое приземление самолета Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявшего рейс Благовещенск – Новосибирск.

Как сообщил телеграм-канал Aviaincident, в 4:25 по московскому времени экипаж сообщил диспетчеру о двух пассажирах, нуждающихся в медицинской помощи. По предварительным данным, у них могли быть симптомы гипертонического криза.

Для оказания своевременной медицинской помощи экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Чите.

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Игорь Кириченко
Журналист

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