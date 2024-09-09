Самолет не долетел до Новосибирска из-за больных пассажиров на борту

У пассажиров мог быть гипертонический криз.

В субботу, 7 сентября, произошло внеплановое приземление самолета Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявшего рейс Благовещенск – Новосибирск.

Как сообщил телеграм-канал Aviaincident, в 4:25 по московскому времени экипаж сообщил диспетчеру о двух пассажирах, нуждающихся в медицинской помощи. По предварительным данным, у них могли быть симптомы гипертонического криза.

Для оказания своевременной медицинской помощи экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Чите.