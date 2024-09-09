Скончался бессменный ведущий КВН Масляков: что говорят звезды Новосибирска и России о смерти телеведущего

В воскресенье, 8 сентября, стало известно о смерти Александра Маслякова, бессменного ведущего и президента Клуба веселых и находчивых (КВН).

Он был ведущим программы с момента её возрождения в 1964 году и на протяжении десятилетий оставался символом российского телевидения. В связи с его кончиной друзья, коллеги и поклонники вспоминают о его жизненном пути и значении для отечественной культуры.

Певица из Новосибирска Пелагея прокомментировала кончину легендарного ведущего КВН Александра Маслякова. На своей странице в социальных сетях она опубликовала совместное фото с ним, подчеркнув, насколько он был ей близок.

Певица напомнила, что её карьера на телевидении началась с участия в КВН, где она представляла команду Новосибирского государственного университета (НГУ). Она также была самой юной участницей Клуба весёлых и находчивых за всю его историю.

Другая знаменитость из Новосибирска, телеведущая Татьяна Лазарева*, также была знакома с Масляковым. Однако на момент публикации комментариев от Лазаревой по поводу его смерти в социальных сетях не появилось.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой как для канала, так и для всей страны. Он подчеркнул, что Масляков был человеком, который создавал историю телевидения и был неотъемлемой его частью.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин также выразил свои соболезнования. Он отметил неизменный оптимизм и любовь к жизни Маслякова. По его словам, бессменный ведущий КВН был любим миллионами телезрителей. На его передачах выросли целые поколения.

Режиссёр и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман отметил, что дело Маслякова продолжит его семья.

Российские юмористы и артисты выразили свою признательность Маслякову за его влияние на их карьеры. Актёр и чемпион КВН 2002 года Евгений Никишин отметил, что Александр Масляков до последнего дня посвящал себя КВН, редактируя программы и давая советы командам, несмотря на ухудшающееся здоровье.

Михаил Галустян, известный актёр и юморист, поблагодарил Маслякова за всё, что тот сделал для него и для КВН. Павел Воля назвал Маслякова человеком, вокруг которого крутились многие. Сергей Светлаков подчеркнул, что этот человек дал многим путёвку в жизнь.

Ксения Собчак рассказала, что Александр Масляков стал ведущим КВН «совершенно случайно», благодаря предложению капитана команды Московского института инженеров транспорта. Она отметила, что его харизма и талант были настолько несравненными, что после проб других кандидатов на роль ведущего сразу отбросили.

Первый канал в связи с трагической новостью внёс изменения в сетку вещания, выпустив программу «Памяти Александра Маслякова».

Татьяна Лазарева* — признана иностранным агентом по решению Минюста. Также Росфинмониторинг признал ее террористом и экстремистом.