«Сносил все подряд»: в Новосибирске стали известны подробности гибели 23-летней девушки в жестком ДТП

8 сентября в Новосибирске в результате ДТП погибла 23-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба ГАИ области, автомобиль Toyota Corolla проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Polo на улице Богдана Хмельницкого. От удара Toyota отскочила и сбила 23-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

В социальных сетях одна из пользователей написала, что проезжала улицу в момент аварии.

«Он прям перед носом пролетел на бешеной скорости, мы уже на зеленый ехали. После того как снес капот таксисту, его крутило и мотало жестко, сносил все подряд», — написала сибирячка.

Как рассказала Алёна Р. корреспонденту Сиб.фм, она проезжала мимо места ДТП спустя два часа после аварии.

По ее словам, участников происшествия уже не было видно, на месте работали сотрудники ДПС и скорая.

«Машина в ужасном состоянии, деревья поломало от удара, где-то кору содрало, следы остались», — поделилась она.

После случившегося на водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, что женщина погибла под электропоездом в Первомайском районе Новосибирска.