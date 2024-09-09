В Новосибирске глава Союза отцов Майоров призвал рожать в 18 лет

Руководитель Союза отцов в Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал высказывание депутатов ГД о необходимости рожать в 18 лет.

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева заявила, что самые лучшие семьи — это студенческие, в них девушкам можно рожать уже с 18-19 лет.

«Могу сказать: рожать, рожать и еще раз рожать, нужно рожать, но не просто пошел, заморозил какие-то [яйцеклетки], непонятно, что там. Я все-таки как-то по старинке, рожать по старинке: есть муж, семья, не гражданский брак, а зарегистрированные отношения», — произнесла депутат.

В ответ на это Рябцева столкнулась с волной критики.

Депутат Елена Драпенко посчитала подобное заявление «желанием попиариться на этой теме». Она подчеркнула, прежде чем становиться матерью, женщине следует сделать шаг в карьере, иначе, как считает Драпенко, «будет сложно».

Похожее мнение выразила депутат Госдумы Ксения Горячева в разговоре с RTVI. Она пояснила, что в столь юном возрасте многие люди еще остаются детьми, и для развития общества важно помогать с образованием.

В свою очередь, Сергей Майоров, глава Союза отцов Новосибирской области, в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказал, что считает подобную инициативу нормальной и не видит в этом ничего нового.

«Меня мама родила в 18 лет, мою сестру в 20. В молодости и у мужчины, и у женщины самый детородный возраст, и чем раньше женщина начинает рожать, тем здоровее дети, это просто факт», — объяснил он.

Майоров подчеркнул, что идея действительно хорошая, но для ее реализации необходима поддержка государства.

Например, как объяснил Сергей Майоров, если у пары родится ребенок, то им можно будет предоставить дом, семейную ипотеку.

«Но только не та, которую сейчас под проценты в банке дают, а именно вот та социальная, которую государство брало бы на себя», — уточнил Сергей Майоров.

Он подчеркнул, что не считает детей препятствием для карьерного роста женщины.

Глава Союза отцов в Новосибирской области отметил, что высказывание Рябцевой не является новой идеей, а скорее возвращением к традициям.

«Думаю, нормально, но надо продумать меры поддержки, в том числе обеспечивать жилой площадью. Если молодая семья будет ютиться в общаге, в одной комнате с ребенком, будет тяжеловато. А если будут какие-то преференции от государства, то, конечно, ситуация изменится», — говорит Майоров.