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вчера 17:40
общество

В Новосибирске из-за кражи в магазине детей отправили в приют

Фото: АБ «Гвардия»

Новосибирское агентство безопасности «Гвардия» опубликовало сводку происшествий.

В пятницу, 6 сентября, в супермаркете на улице Плановой был задержан мужчина, похитивший 11 упаковок сыра на сумму 3 140 рублей. Мужчина находился в магазине вместе с женой и двумя детьми 5-ти и 2-х лет.

По информации пресс-службы агентства, семья уже ранее была замечена за совершением краж в магазинах. Когда мужчину задержали, его супруга оставила детей в супермаркете и покинула место происшествия.

Мужчина был передан полиции. Детей передали социальным службам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская предпринимательница обвинила партнеров в краже скота.

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Игорь Кириченко
Журналист

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