В Новосибирске на бывшего главу департамента мэрии Витухина завели третье уголовное дело

Открыто третье уголовное дело в отношении экс-руководителя потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина.

Дело касается злоупотребления должностными полномочиями, в результате которого городскому бюджету мог быть причинён ущерб в размере 28 миллионов рублей. Эти события связаны с ремонтом муниципальных бань по концессионному соглашению.

По информации «РБК Новосибирск», Витухин, как предполагается, знал о том, что концессионер не проводит ремонтные работы, но продолжал использовать бани и не предпринял мер. Соглашение было подписано с ООО «Объединение 24».

Ранее, в июне 2024 года, Витухин был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий и препятствовании предпринимательской деятельности, что, по версии следствия, привело к убыткам для бюджета на сумму более 53 миллиона рублей.