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общество

В Новосибирске оштрафовали стройорганизацию за небезопасные условия труда

Фото: сгенерировано нейросетью

За небезопасные условия труда оштрафовали строительную организацию в Новосибирске.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили о том, что ведомство Железнодорожного района провело проверку исполнения законодательства в сфере труда, по результатам которой было установлено, что в организации не проведена специальная оценка условий труда на 65 рабочих местах.

Уточняется, что примерно 60 сотрудников не прошли необходимые медицинские освидетельствования, а 32 работника не прошли обучение по охране труда.

В результате ответственного за соблюдение правил охраны труда сотрудника организации привлекли к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ и обязали выплатить штраф.

Напомним, что суд ужесточил меру пресечения для новосибирского чиновника Хабибулина

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Валерия Митрохина
Журналист

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