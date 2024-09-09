В Новосибирске оштрафовали стройорганизацию за небезопасные условия труда

За небезопасные условия труда оштрафовали строительную организацию в Новосибирске.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили о том, что ведомство Железнодорожного района провело проверку исполнения законодательства в сфере труда, по результатам которой было установлено, что в организации не проведена специальная оценка условий труда на 65 рабочих местах.

Уточняется, что примерно 60 сотрудников не прошли необходимые медицинские освидетельствования, а 32 работника не прошли обучение по охране труда.

В результате ответственного за соблюдение правил охраны труда сотрудника организации привлекли к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ и обязали выплатить штраф.

Напомним, что суд ужесточил меру пресечения для новосибирского чиновника Хабибулина