В Новосибирске подключат к теплу 12 детских садов

Детсады Новосибирска начинают подключать к теплу.

Сегодня, 9 августа, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области генеральный директор Сибирской генерирующей компании Дмитрий Перязев сообщил о том, что сегодня к теплу подключат детские сады.

«На прошлой неделе по заявкам тепло подали в роддом №7 и две больницы. Сегодня обеспечим подключение первых детских садов», — отметил он.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что ориентировочная дата начала отопительного сезона осенью-2024 – 15 сентября, однако подключить батареи к теплу можно раньше этой даты, подав заявку в теплоснабжающую организацию.

С 9 сентября батареи станут теплыми в детских садах по следующим адресам:

- детский сад №444 на улице Чигорина 12а;

- детский сад №493 на улице Ползунова, 24/1;

- детский сад №507 на улице Герцена, 14;

- детский сад №172 на улице Зорге, 99;

- детский сад №360 на улице Крашенниникова, 8/1;

- детский сад №432 на улице Тульская, 270/5;

- детский сад №330 на улице Донского, 31/2;

- детский сад №312 на улице Донского, 43/1;

- детский сад №440 на улице Богаткова, 220;

- детский сад №238 на улицах Киевская, 7/1 и Забалуева, 15;

- детский сад №405 на улице Фасадная, 22, 25/2.

Напомним, что в Новосибирской области готовы объявить режим ЧС из-за сильных дождей