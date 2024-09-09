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вчера 17:00
проиcшествия

В Новосибирске произошло массовое ДТП с шестью машинами на Димитровском мосту

Фото: t.me/teleact54

Инцидент произошел в тоннеле перед выездом на мост.

В понедельник, 9 сентября, в Новосибирске произошло массовое ДТП в тоннеле перед выездом на Димитровский мост.

По информации телеграм-канала АСТ-54, в аварии участвовали шесть автомобилей. Некоторые из них получили технические повреждения.

В городской Госавтоинспекции подтвердили, что ДТП оформили с материальным ущербом. Пострадавших среди водителей нет. Причины столкновения пока не уточняются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нетрезвый водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся.

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Игорь Кириченко
Журналист

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