В Новосибирске прокуратура закрыла очередное нелегальное кафе на «Хилокском»

Правоохранительные органы Новосибирской области закрыли очередное нелегальное кафе на «Хилокском».

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в ходе проведения проверки правоохранительные органы выяснили, здание кафе «Тан-Баран» возведено без разрешительных документов, земельные участки, на которых оно расположено, используются не по целевому назначению, строительные работы по возведению на них других объектов производятся незаконно.

В результате к собственнику участков предъявлен иск о признании постройки самовольной и ее сносе, который находится на рассмотрении. Судом принято решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации самовольно возведенных объектов.

Напомним, что мигранты-нелегалы прорвались через границу в Новосибирской области