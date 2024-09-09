В Новосибирске рассказали, сколько человек погибли при пожарах за неделю

Со 2 по 8 сентября в Новосибирской области произошло 94 пожара.

Сотрудники МЧС спасли 14 человек, два человека погибли, четверо получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Одно из крупных происшествий произошло 8 сентября в селе Криводановка — пожар в сушильной камере зерносклада. Пожарные локализовали возгорание за 25 минут, предотвратив его распространение на соседние здания. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Никто не пострадал.

В тот же день в Бердске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. Из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, ещё девятерых вывели пожарные. Возгорание локализовали за час, общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении участвовали 34 человека и 9 единиц техники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пожарные ликвидировали возгорание на крыше четырехэтажного дома в Бердске.