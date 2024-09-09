В Новосибирске сотрудники ГБР предотвратили кражу 11 упаковок сыра и спасли добермана

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресечены два отказа от оплаты счетов, 16 попыток хищения чужого имущества и 48 нарушений общественного порядка.

В пятницу ГБР-74 была вызвана к дому №16 по улице Семьи Шамшиных в рамках услуги «Безопасный Двор». Председатель ТСЖ пожаловалась на неизвестных, которые без согласования что-то строили на крыльце дома. Выяснилось, что двое рабочих монтировали стоянку для самокатов. Постройка была ликвидирован.

Через несколько часов в супермаркете на улице Плановая бойцами ГБР был задержан мужчина, похитивший 11 упаковок сыра на общую сумму 3 140 рублей. Работал он не один – изображая с супругой и двумя малолетними детьми добропорядочную семью, жулики не в первый раз наведывались в магазин и совершали кражи. Но, увидев, что мужа поймали, благоверная сбежала, оставив мужа, двухлетнюю девочку и пятилетнего мальчика на произвол судьбы.

В субботу ранним утром в бильярдной, расположенной на проспекте К. Маркса, возник спор. Трое нетрезвых мужчин отказывалась оплатить по счёту двенадцать тысяч сорок рублей, поскольку им не могли выдать чек. Прибывшие по сигналу тревожной кнопки бойцы ГБР урегулировали конфликт, администратор выписала копию чека, после чего счёт был оплачен. Но во время расчёта один из мужчин схватился за кобуру. Предположив, что он намерен применить оружие, гвардейцы задержали его. У гостя действительно оказался при себе пистолет, предположительно, травматический.

8 сентября в 13:33 в баре-магазине подрались двое пьяных мужчин. В ходе потасовки они уронили и изрядно помяли мусорную урну. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР разняли дерущихся и проконтролировали, чтобы они оплатили стоимость поврежденного имущества. После чего оба нарушителя были выведены из охраняемого заведения.

В этот же день, пару часов спустя, ещё один конфликт возник в магазине на улице Виктора Шевелева. Пьяный супруг привёл к своей бывшей жене на работу собаку породы доберман по кличке Арес и стал её пинать. Прибывшие бойцы ГБР-76 отняли собаку у хулигана, выпроводили его из магазина и затем доставили продавщицу вместе с питомцем в безопасное место.