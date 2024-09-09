В Новосибирске цена квадратного метра на вторичном рынке значительно выросла

За последние 15 лет цена квадратного метра на вторичном рынке Новосибирска выросла в 2,7 раза. Об этом сообщает телеграм-канал «РОП|Рейтинги.Оценки.Прогнозы».

За 25 лет этот показатель увеличился в 15,7 раза, а с момента кризиса 1998 года – в 43 раза. Для более точного анализа в графике отсутствуют данные с 2000 по 2008 год, когда за 8 лет цена на недвижимость выросла в 7,7 раза при сопоставимых процентных ставках по депозитам.

В то же время, сумма на депозитах накопительным итогом за 15 лет увеличилась в 3,1 раза. Учитывая капитализацию доходов от аренды квартир на депозитах, вложения в недвижимость выросли в 4,8 раза.

По словам независимого аналитика и автора телеграм-канала «РОП|Рейтинги.Оценки.Прогнозы» Сергея Николаева, покупка недвижимости для аренды приносит доходность на 52% выше, чем доходность от депозитов. Он также отметил, что официальная инфляция за 15 лет по среднегодовым данным Центрального банка Российской Федерации выросла в 2,77 раза.

Цены на новостройки за тот же период увеличились в 3,7 раза. Однако динамика роста у разных застройщиков варьируется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цены на аренду однушек выросли почти на 50%.