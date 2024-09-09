В Новосибирске уже 15 лет не могут найти Ирину Сафонову

В сентябре 2009 года в Новосибирске бесследно исчезла 28-летняя Ирина Сафонова.

На сегодняшний день следствие не нашло следов или виновных в этом деле. Сейчас Ирине могло бы быть 43 года.

Вечером 9 сентября 2009 года Ирина вернулась домой из кинотеатра «Победа», но больше ее никто не видел. Известно, что она забрала газету из почтового ящика, а позже эту газету и ключи от дома нашли в лифте.

8 сентября Ирина вместе с Александром Скурихиным посетила кинотеатр, где они смотрели фильм «Бесславные ублюдки». После окончания сеанса, около 23:55, они приехали к дому на улице Демакова, 1. Скурихин стал последним, кто видел Ирину.

Ирина жила с сыном Андреем и братом Ильей. Ее муж проживал в Москве. Домочадцы не сразу забили тревогу. 9 сентября около 00:30 ключи от квартиры обнаружила соседка, которая наклеила в подъезде объявление. 10 сентября в городе начались поиски, распространялись листовки.

Александр Скурихин был главным подозреваемым, но детектор лжи и результаты расследования показали его невиновность. Следствие было приостановлено.

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